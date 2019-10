Les dessous de l'enquête Machûrer: le train de vie de Jean Charest en étonnait plusieurs

«Pourquoi c'est long cette enquête-là? On est dans une spirale juridique qui n'en finit plus... Le deuxième volet concerne les dépenses de M. Charest. Dans le bouquin, dans des extraits d'interrogatoires, des policiers se posaient des questions sur le train de vie de Jean Charest... Comment quelqu'un sans fortune personnelle connue peut se payer une maison à Westmount, un chalet à North Hatley et envoyer ses enfants à l'école privée... Pour reprendre les propos d'un de ses amis... : ''il roulait comme quelqu'un qui gagnait 700 000$ par année et si on fait une règle de trois, il lui manquait 200 ou 300 000$.»