Nos tout petits ne vont pas bien: bientôt un cours d'éducation à la santé mentale dès la maternelle?

«6 à 8 ans... Ce n’est pas des farces quand on y pense... Dans la vie, quand t’as six ans, t'es supposé être heureux, t'es supposé jouer, t'es supposé avoir des amis, être bien et ne pas avoir des grosses peines qui durent longtemps. Comment ça se fait que t’es anxieux, comment ça se fait que t'es déprimé, dépressif?»