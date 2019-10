Fonte des glaces en Arctique : «Tout ça s’accentue à une vitesse folle» - Mario Cyr, cinéaste marin

«En 1991, les ours polaires mangeaient leurs 50 phoques par année et jamais, on entendait parler que l’Arctique allait mal. Mais à partir de 1993, l’air s’est réchauffé et la glace a donc commencé à fondre. Et depuis, ça va de plus en plus mal. Aujourd’hui, l’été, la glace disparaît du deux tiers. C’est énorme! Durant une de mes expéditions, des Inuits m’ont même dit que c’était la première fois qu’ils voyaient de la pluie au mois de mai. Tout ça s’accentue à une vitesse folle.