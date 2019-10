«François Legault est mort de rire avec ces messages d’amour un peu forcés»

«M. Trudeau a vraiment besoin de ne pas trop en perdre au Québec. Même s'il ne fait pas de gains, de ne pas voir des comtés disparaître au profit du Bloc québécois... Ces espèces de messages d’amour un peu forcés... Le premier ministre François Legault est mort de rire... Le Bloc québécois va faire des gains dans des circonscriptions contrôlées par des députés de la CAQ. Qui on vise quand on se proclame nationaliste? C'est clair: on vise les électeurs de la CAQ. Si vous avez voté pour la CAQ, on essaie de vous séduire? Pour qui allez-vous voter?»