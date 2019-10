Prélèvement d'organes: «Ça ne vous tentait pas de laisser le centre ouvert et de parler de fric en parallèle?»

Dans le dossier de la fermeture du Centre de prélèvement de dons d'organes de l'hôpital Sacré-Coeur, l'animateur Paul Arcand lançait un appel à l'intérêt public.

Pour lui, il faut aller plus loin que les chicanes de docteur, plus loin que les enjeux impliquant Transplant Québec et le CHUM.