«On va attendre que quelqu’un meure parce que le Taser gun n’aura pas été à la disposition des policiers»

«La ville dit : on a d’autres priorités, faut s’occuper du rapport sur la discrimination. C’est quoi le lien entre l’acquisition de ces pistolets et la discrimination? On va attendre quoi, que quelqu’un meure parce le Taser gun n’aura pas été à la disposition des policiers? On va faire une autre enquête du coroner et on va arriver à peu près à la même conclusion… Il semble que le rapport du coroner était clair, la volonté me semblait assez précise de la ville et on change d’idée.»