Changements climatiques : «On va assister à une dérive des militants écologistes vers des actions violentes»

«Avant longtemps, de notre vivant, on va assister à une dérive des militants écologistes vers des actions violentes. Je pense que le jour est proche où on va s’ennuyer des groupes non violents comme Extinction Rebellion. Il y a de plus en plus de militants convaincus que l’urgence climatique justifie des gestes de plus en plus radicaux. Et l’histoire a démontré que lorsqu’une masse critique de gens sont convaincus que les choses ne changent pas assez rapidement, tôt ou tard, ces gens ont recours à la violence»