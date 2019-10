État de nos routes: attendez-vous à encore pire

«Il faut arrêter de faire des comités et des réorganisations à ne plus finir, c'est le temps de renforcer l'expertise. C'est le moment ou jamais; c'est plus criant que jamais. Les routes en 2019, si vous trouviez qu'elles n'étaient pas belles, attendez de voir l'année prochaine, ça va être pire. L'autre année d'après, encore pire. Le comité d'experts, c'est ça qu'il nous apprend: depuis 2015, ça ne fait qu'empirer.»