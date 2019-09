La Marche pour le climat à Montréal: «Un succès impressionnant», décrit Paul Arcand

«Un succès impressionnant. De voir autant de gens descendre dans la rue motivés par une cause et non pas par un intérêt personnel. On n'est pas en train de revendiquer un gel des frais de scolarité, on n'est pas en train de revendiquer quelque chose de concret pour soi-même. Ce qu'on revendique, c'est une prise de conscience et des changements d'attitude, de comportement. Ça envoie un message à la classe politique.»