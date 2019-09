Cogeco Média entend défendre le droit du public à l’information

À la suite de la médiatisation mardi de la mise en demeure transmise à Paul Arcand et Cogeco Média par Me Guy Bertrand au nom de ses clients, André Boulanger et Caroline Grenier-Lafontaine, la direction de Cogeco Média conteste vigoureusement les allégations contenues dans cette mise en demeure et répétées lors de la conférence de presse tenue mardi par Me Bertrand et ses clients.

Cogeco Média soutient Paul Arcand et l’appuiera dans sa contestation, dans la mesure où des procédures judiciaires devaient être initiées, comme l’a laissé entendre Me Bertrand. Cogeco Média et Paul Arcand confirment n’avoir reçu aucune procédure judiciaire à ce jour.

Les informations et commentaires diffusés au 98,5 dans ce dossier étaient clairement d’intérêt public et les faits rapportés proviennent d’un travail journalistique rigoureux, effectué en tout respect des règles de l’art.

Cogeco Média est d’avis que la mise en demeure transmise par Me Bertrand au nom de ses clients contient plusieurs propos de nature sensationnaliste et diffamatoire à l’endroit de M. Paul Arcand en particulier et réserve ses droits si de tels propos devaient être répétés.

Cogeco Média a toujours défendu et continuera à défendre ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de presse.

Aucun autre commentaire ne sera émis pour le moment.