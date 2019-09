Sans filtre | «Greta est magnifique, mais elle doit se calmer un peu» - Mariana Mazza

«Je me sens interpellée par les enjeux du climat. Mais, je n’irai pas marcher, vendredi à Montréal, par égoïsme. Je n’ai pas envie. J’ai un show le soir. Je vais être fatiguée de ma semaine. Cette marche va me stresser et me bouleverser. Je risque de ne pas livrer une bonne performance sur scène en soirée. L’automne me renverse chaque année. Je me sens très déprimée durant cette saison. Je suis dans un mood négatif. En plus, je ne suis pas une fille qui va marcher dans les manifestations...»