La revue de presse | «Au Québec, on sent une relative indulgence à propos du brownface, mais au niveau international ça fait mal»

«Justin Trudeau s’est excusé je ne sais combien de fois à propos de l’histoire du brownface ou du blackface. Ce qui est frappant d’entrée de jeu est de constater que les réactions sont à l’opposé au Québec, dans le reste du Canada et à l'international. Au Québec,on sent une relative indulgence, mais ailleurs ça fait mal. Ce ne serait pas impossible que d’autres images de M.Trudeau se retrouvent dans l’actualité. Même le président de la Ligue des Noirs a dit que Trudeau n’a pas à s’excuser. Pourtant, plusieurs médias anglophones continuent de parler de l’histoire. C’est un prétexte pour tout ramener. Une série d’éléments politiques est récupérée. Au Québec, on sent une relative indulgence, mais au niveau international ça fait mal. […] Est-ce que tout cela aura un impact sur la campagne et les élections au Canada? Je ne suis pas certain.»