«Je constate un faussé entre les jeunes et les vieux à propos de la question de l’environnement»

«Je ne vois pas de scandale dans la décision de la CSDM. Elle a seulement devancé une journée pédagogique en septembre, qui était prévue en avril. De toute façon, de nombreux étudiants auraient raté l’école. Je lis et écoute ce qui se dit sur le choix de la CSDM et je constate un faussé, un canyon entre les jeunes et les vieux au sujet de l’environnement et du climat. La santé de la planète est l’enjeu qui préoccupe les jeunes...»