Nettoyage du fleuve à Lachine: «C’est incroyable comment les gens peuvent être cochons»

L'opération de nettoyage du fleuve à Lachine en fin de semaine a permis la récolte de plus de quatre tonnes de déchets en 24 heures!

Quelques 60 plongeurs et 150 bénévoles et organisateurs ont trouvé et sorti des eaux de nombreux pneus, vélos et une moto volée.

Une voiture a aussi été trouvée, mais devra être récupérée plus tard.

L'objectif de la corvée avait été fixé à une tonne de déchets et le résultat multiplié par quatre a provoqué de la fierté, mais aussi un certain désarroi et la colère de l'animateur Paul Arcand.