«Vous êtes le premier à me poser cette question, M. Arcand» -Nicole Gladu

«C'est une bonne question, vous êtes le premier à me poser la question. J'ai besoin de plus en plus de sommeil. C'est un peu comme si le cycle de vie se reformait en cercle tout doucement, un peu comme un enfant. Comme je n'ai pas de comptes à rendre; je suis à la retraite, je vais me coucher très tard en écoutant de bons documentaires à la télé. J'adore ça, que ce soit sur l'histoire ou sur les animaux. C'est un des grands plaisirs de la vie. Je vais me faire un petit cappuccino et je vais écouter les nouvelles. C'est une vie qui ne ressemble en rien à ce que je faisais auparavant.»