C'est à Montréal qu'il est le plus difficile d'obtenir l'aide médicale à mourir

Deux Québécois, Nicole Gladu et Jean Truchon, ont eu gain de cause en cour après avoir contesté des critères des régimes québécois et canadien de l'aide médicale à mourir.

Ce jugement a relancé le débat sur l'accessibilité de ces soins, particulièrement à Montréal.

C'est une partie du problème que soulignait le Dr George L'Espérance, président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, jeudi matin, au micro de Paul Arcand.