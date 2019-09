Geneviève Guilbault: «On est loin de l’image de la ministre souriante et rassurante»

Divers médias relaient mercredi matin un portrait peu flatteur de la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre, Geneviève Guilbault.

Excès de colère, jalousie envers des collègues, on dénote des comportements bien loin de l'image rassurante, souriante et empathique montrée, entre autres, lors de ses déplacements et agissements lors des inondations au Québec.