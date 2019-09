«Est-ce qu’on attend une tragédie pour prendre la sécurité des ministres fédéraux au sérieux ?»

Dans son édito mardi, Patrick Lagacé déplore que la ministre fédérale de l’environnement, Catherine McKenna, soit victime d’intimidation sur les réseaux sociaux et dans son quotidien.

Parce qu’elle croit aux changements climatiques et qu’elle veut mettre de l’avant des politiques pour en diminuer l’impact, la ministre McKenna est victime d’insultes, de commentaires haineux et même, de menaces sur les réseaux sociaux et dans son quotidien. À tel point qu’elle a avoué, récemment, qu’elle avait eu recours à une protection policière.