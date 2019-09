Paul Arcand: parlons police!

«Ça pis rien dire, c'est pareil. Pas capable d'affronter un problème en face. On a une crise au sein des institutions qui représentent la justice, le DPCP et la police et là on me parle de quoi? D'un chantier? Ce n'est pas croyable. On va sortir le bla-bla, on va aller consulter les gens, on va faire venir les experts. Hé! On a besoin d'un ménage, on n'a pas besoin d'une réflexion. Je ne peux pas croire que depuis un an il n'y a pas eu cette réflexion sur ce qui se passe dans la police. Ç'a l'air que non.»