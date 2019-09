Erreurs médicales : «Le taux d’erreurs ici n’est pas plus élevé qu’ailleurs» - Luc Ferrandez

«Quand on lit les cas révélés par La Presse, c’est sûr qu’on a une montée de colère. Mais il faut se rendre compte que le taux d’erreurs ici n’est pas plus élevé qu’ailleurs. C’est 6 à 7% d’erreurs. Et c’est entre 4 et 12 (erreurs mortelles) par millions de personnes. Il y a des constances : plus tu vieillis, plus il y a des erreurs. Avec l’âge, il n’y a pas qu’un diagnostic, il peut y en avoir plusieurs. Donc, le taux (d’erreurs médicales) triple pour les personnes âgées»