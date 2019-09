L’édito de Patrick Lagacé: les coulisses de la police au Québec

Selon Patrick Lagacé, si vous avez du mal à comprendre les histoires qui affligent le monde de la police au Québec, c’est tout à fait normal. C’est que ces dernières années, le milieu a été éclaboussé par de nombreux scandales autant du côté de la police de Montréal, de la Sûreté du Québec, que de l’UPAC.

Suspensions nébuleuses, fuites, enquêtes non fondées et départs, le milieu policier n’est, en effet, pas à ses meilleurs jours et jusqu’où est-ce que cela peut vraiment aller?