Paul Arcand: médias d'information vs médias sociaux

En informant les auditeurs que le prochain week-end de la fête du Travail devrait être ensoleillé, Paul Arcand a décortiqué mardi une situation plus sombre, celle des médias au Québec.

Dans sa revue de presse, l'animateur a d'abord mis en lumière deux nouvelles qui montrent l'importance des médias plus traditionnels dans le traitement en comparaison avec celui réservé dans les médias sociaux.

On parle de plus en plus des géants du web, dont Facebook, qui grugent les revenus publicitaires régionaux. Facebook aurait engrangé 33,7 millions de revenus publicitaires l'an dernier à partir de contenus produits par des médias québécois. Dans le Devoir, on apprend aussi que le Gouvernement du Québec a dépensé 3,7 millions en publicité sur Facebook.

Paul Arcand a livré le fond de sa pensée sur «l'information» émanant des médias sociaux.