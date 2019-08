«De plus en plus, on voit que les gens s’intéressent à d’autres choses que la trifecta de viande: poulet, porc, bœuf». -Sylvain Charlebois

«91% des Québécois achètent de la viande régulièrement, mais le volume diminue. De plus en plus, on voit que les gens s’intéressent à d’autres choses que la «trifecta de viande poulet, porc, bœuf». On va dans le poisson, on va vers les lentilles pois chiches. L’héritage de Beyond Meat, de Vegeat c’est que tout d’un coup, on offre un produit qui a du bon sens, qui goûte quelque chose. Il y a 20 ans, les options végétariennes, c’était horrible; ça ne goûtait pas très bon. McDonald's avait lancé son veggie burger en 2003, l’a enlevé de son menu en 2005 parce qu’il ne vendait pas, parce que ce n’était pas bon.»