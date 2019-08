Corporation de gestion des marchés publics de Montréal: démission en bloc des administrateurs

Des irrégularités dans la gestion des marchés publics à Montréal, découvertes par le contrôleur général de la ville, font l'objet d'une enquête de la police, selon les informations obtenue par La Presse.

Un système de revente et de sous-location de baux pour des kiosques et de paiements en argent liquide seraient en cause aux marchés Jean-Talon, Atwater, Maisonneuve et Lachine, notamment.

Selon l'enquête, ces pratiques auraient cours depuis une dizaine d'années grâce au laxisme de la corporation.

Les administrateurs de la Corporation de gestion des marchés publics, visée par l'enquête, ont démissionné en bloc vendredi, disant craindre pour leur intégrité personnelle.