«Demain, c'est la dernière fois que je recycle» -Luc Ferrandez

« Ce que je dis à la mairesse, ce que je dis à l’administration, c’est : montrez-moi un plan. Il reste deux ans avant l’élection. On veut voir des solutions pour le verre, pour le papier, pour le carton… Je vais être le premier à recommencer le recyclage. Mais pour l’instant, ça tourne à vide, et en plus, ça nous coûte une fortune. »