Excuses exigées à Trudeau : «Il y a toujours bien une limite à jouer au fou»

«Il y a toujours bien une limite à jouer au fou... Le tétage, le temps perdu... Justin Trudeau s’est fait piéger par sa propre personnalité... Les individus qui étaient responsables chez SNC-Lavalin de la corruption: des tapes sur les doigts, des sentences ridicules, c'est ça qui écoeure le citoyen. Est-ce qu'on veut pénaliser les employés qui n'ont rien à voir avec le scandale? Si les dirigeants corrompus et corrupteurs s'étaient fait ramasser solide, on aurait une autre discussion, je pense... Justin Trudeau espère juste que la semaine prochaine on va passer à un autre sujet.»