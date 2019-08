Woodstock 1969: «C'était l'aboutissement d'un rêve» - Luc Lavoie

C’est aujourd’hui, il y a 50 ans, qu’a commencé le festival de Woodstock qui allait entrer dans la légende. Festival de la paix, de la musique, de l'amour libre, ainsi que du vivre et du laisser vivre, Woodstock aura donné lieu à des moments, à des photos et à un film documentaire désormais passés à l’histoire.

Cette année-là, Luc Lavoie à 14 ans et il se souvient de l’impact indélébile du festival.

« J’ai 14 ans, mon père est un militaire et il n’aime pas trop ce qu’il appelle les «pouilleux», les «fumeux de port» et ces affaires de se promener tout nu. Moi et mon frère, on était devant la télé et on trouvait ça extraordinaire.