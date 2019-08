Deux ou trois questions de Paul Arcand pour en finir avec le dossier Trudeau-SNC-Lavalin

OTTAWA — Accablé par un rapport du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique qui le blâme dans le dossier de SNC-Lavalin, le premier ministre Justin Trudeau assure avoir voulu agir dans l'intérêt public.

Dans son rapport publié mercredi, le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, Mario Dion, conclut que M. Trudeau s'est servi de sa position d'autorité pour tenter d'influencer l'ex-ministre de la Justice et procureure générale du Canada, Jody Wilson-Raybould, afin que la firme québécoise obtienne un accord de réparation et évite ainsi un procès criminel.