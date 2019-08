«J'en veux aux députés de l'Assemblée nationale qui ont décidé de me boycotter à la radio» -Nathalie Normandeau

«Ils sont venus cogner à ma porte à 6 heures le matin... Ils me disent qu'ils sont là pour m'arrêter. Spontanément je leur dis: je ne comprends pas, je n'ai jamais reçu d'argent et je n'ai jamais volé personne. Les enquêteurs m'ont répondu: on le sait. Là, ils ont procédé à la lecture de l'acte d'accusation et là je me suis effondrée.»