Desjardins: «Qu'est-ce qu'on sait de l'enquête policière? Rien!»

«Savez-vous quoi, on s’en va en campagne électorale et un des enjeux les plus importants, ça devrait être ça: la responsabilité du gouvernement d’imposer des mesures aux entreprises. Sérieusement, de voir que le gouvernement du Québec qui s’apprête à confier nos données aux entreprises privées… Toutes les institutions sont à risque… Je ne comprends pas qu’au Québec, au Canada, on puisse ouvrir un compte dans une institution financière aussi facilement et en volant l’identité et en ne posant pas de questions.»