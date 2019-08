Air Canada bonifie l'offre pour Transat: «Pas convaincu que ce sera à l’avantage du consommateur», dit Paul Arcand

«Je ne suis pas convaincu que cette transaction est à l’avantage du consommateur. Ça donne tout un marché à Air Canada… Je vous parle de la qualité et du prix. Quand vous prenez Air Canada Rouge, c’est une joke. C’est la sardine qu’on presse et le portefeuille sort et on pige dedans. À mon point de vue, en termes de rapport qualité-prix, c’est une aberration... Pour le voyageur, est-ce une bonne nouvelle? Sérieusement, je pense que non.»