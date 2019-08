Dan Bigras vous remercie pour la belle saison estivale

«J'ai découvert beaucoup plus d'humanité que je pensais. [...] Les membres de l'équipe m'ont littéraement montré la radio, qui est un média nécessaire et incontournable. Je ne savais pas que la radio pouvait être si utile et si directe. Ce fut une expérience touchante. [...] Merci beaucoup tout le monde. Je vais penser à vous. Prenez soin de vous. Salut.»