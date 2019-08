L'animateur Paul Arcand et son équipe sont de retour!

On a pu entendre les collaborateurs de l'émission Puisqu'il faut se lever dès 5h30, lundi matin.

On a salué le retour au bercail d'Émilie Perreault lors du premier tour de table. Émilie scrutera la scène culturelle pour les deux prochaines semaines.

Au menu: Lise Ravary, Luc Ferrandez, Alexandre Taillefer...

Vous pourrez d'ailleurs entendre de nouvelles voix à l’émission Puisqu’il faut se lever, à commencer par Lise Ravary qui présentera une chronique quotidienne intitulée « Les deux pieds sur terre avec Lise Ravary » en tête-à-tête avec Paul Arcand.

Autre nouveauté dans l’émission, les commissaires Luc Ferrandez et Alexander Taillefer succèdent à Pierre Curzi et Patrick Lagacé pour former la commission Ferrandez-Taillefer.

Pierre-Yves McSween (finances personnelles), Bernard Drainville (politique), Marie-Laurence Delainey (faits divers) et Marc Brière (circulation) seront eux aussi de retour lundi.

Alain Crête (sports), Catherine Brisson (culture et divertissement) et Esther Morin (nouvelles) rejoindront l’équipe un peu plus tard au mois d’août.

Émile Proulx-Cloutier sera de retour au mois de septembre et livrera de nouvelles chroniques sur l’environnement et la transition énergétique.