Élections fédérales: les circonscriptions à surveiller sur l’île de Montréal? 

La période estivale est historiquement plus calme au chapitre de la politique fédérale et provinciale, mais, à l'approche des élections fédérales, on peut sans se tromper observer que la course est en marche!

Le chroniqueur Luc Fortin traite deux aspects de ce marathon politique.

Quelles seront les circonscriptions à surveiller sur l’Île de Montréal et quelles seront les attaques qui risquent de fonctionner davantage pendant la campagne fédérale?