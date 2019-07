Les suggestions plein air d’Yvan Martineau pour les vacances

Tout d’abord, près de Saint-Siméon dans Charlevoix, on retrouve une baie pas comme les autres où on a aménagé le parc municipal de la Baie-des-Rochers qui nous entraîne sur un superbe sentier de 7 km. Toujours à Charlevoix, un petit détour s’impose à L’Île-aux-Coudres!



La Gaspésie et ses Chic-Chocs offrent des hauts sommets impressionnants. Le Mont-Albert, dans le parc national, est parsemé de sentiers et on peut y passer des jours…



Coup de cœur pour le secteur de St-Donat à la limite entre les Laurentides et Lanaudière. Une randonnée pédestre sur le sentier de la Montagne Noire vous permettra de découvrir les vestiges d’un avion qui s’est écrasé sur la montagne en 1943.



L’Outaouais propose de son côté un labyrinthe aquatique en pédalo dans le secteur de Wakefield.



Les Cantons-de-l’Est offrent quant à eux une expérience digne de l’Ile-de-la-Réunion avec une épopée en pirogue sur le majestueux lac Memphrémagog.



Drummondville, dans le Centre-du-Québec, propose de son côté de nombreuses aventures d’hébertisme et une activité où l’on peut grimper aux arbres grâce à «Escalarbre».



Et finalement en Mauricie, passez faire un petit tour dans le coin du compteur Fred Pellerin à Saint-Élie-de-Caxton.



Bonne vacances!