Certains partent à l’aventure avec seul un billet d’avion en poche. Et construisent leur itinéraire au gré des rencontres...

D’autres sont plus du type voyage organisé. Avec un horaire réglé. Parfois au quart de tour.

Et vous, quel type de voyageur êtes-vous? Écoutez la discussion entre l'animatrice Catherine Brisson et Guillaume Duranceau-Thibert, globe-trotteur et auteur du livre « Partir sans destination ».