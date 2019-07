Alors que l'épisode de canicule tire à sa fin, il est de plus en plus évident que ces périodes de grande chaleur vont se multiplier et s'intensifier au cours des prochaines années.

Alors que la planète vient de connaitre le mois de juin le plus chaud de l'histoire, Louis Lacroix soulignait aux auditeurs du 98,5 FM qu'il faudra s'y faire.