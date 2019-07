Yvan Martineau nous amène à Montmagny et les îles

Et message aux Montréalais qui ont souvent l’impression que tout ce qui est plus loin que Québec est au bout du monde : c’est à 3h à peine de Montréal… Lévis, c’est dans Chaudière-Appalaches et Montmagny est juste un peu plus loin. Ne vous privez pas d’une belle virée en Chaudière-Appalaches.