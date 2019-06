Revue de presse du 28 juin | Test des valeurs du gouvernement Legault: «La loi fédérale ne sera pas modifiée»

«Par l’entremise de la loi sur l’immigration acceptée sous bâillon à l’Assemblée nationale, il y a un peu plus d’une semaine, on veut imposer le fameux test des valeurs, qui a retenu l’attention lors de la dernière campagne électorale. Ce test serait nécessaire afin d’obtenir le statut d’immigrant reçu. Mais ce statut est donné par le fédéral. Pour que ce soit le cas, il faudrait que la loi fédérale soit modifiée. Mais à Ottawa, on s’en va en campagne électorale. De plus, la session parlementaire est terminée. Autrement dit, ça n’arrivera pas. La loi ne sera pas modifiée. Le gouvernement Legault en fait une condition d’appui aux différents partis politiques qui vont s’affronter à Ottawa. François Legault va poser cette question aux divers chefs...»