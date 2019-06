Lot de 65 millions: la copropriétaire du dépanneur raconte l'histoire du billet gagnant

«Ça fait environ 6 mois qu'on a le dépanneur. Ma mère a quitté son emploi; on a commencé à faire le tour des commerces et elle avait toujours rêvé ouvrir un dépanneur... On a trouvé une place à Ville-Émard qui était un peu à l'abandon... On va investir une partie de l'argent dans le dépanneur, le reste on va sûrement faire des placements.»