«La serveuse était vraiment mal à l'aise» -Des shooters aux noms douteux chez Boston Pizza

«Très gênée de nous remettre la facture, la serveuse met celle-ci à l'envers sur la table et dit je suis vraiment mal à l'aise, je suis désolée... Je regarde la facture: Êtes-vous sérieuse? C'est vraiment ça le nom? Elle me dit oui, oui, tout à fait. Vous devriez voir ce que ça peut engendrer quand une gang autour qui commande ça à quantité plus élevée... »