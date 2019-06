Revue de presse: les «shooters» de Boston Pizza font jaser

«Nous, on a eu une plainte. Une femme qui a éé estomaquée de voir ça. On a eu droit à une gestion de crise du dimanchge de la Fête des pèeres du Boston Pizza... Il y aura des changements qui seront demandés. Ça fait un peu bizarre qu’en 2019, on soit rendu à dire: ça serait bien de ne pas écrire «grosses boules» et «vagin» sur la facture d’un restaurant.»