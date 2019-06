«C'est de s'agenouiller» -Paul Arcand n'en revient pas du Festival du Solstice d'été le 24 juin 

Précisions de l'arrondissement

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, écrit que la Fête nationale du Québec est déjà très populaire dans l'arrondissement, mais qu'on voit maintenant plus grand avec le Festival du Solstice d'été qui souligne la richesse des racines dans un cadre inclusif et rassembleur.