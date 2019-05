La Dre Joanne Liu termine son 2e mandat à la présidence de Médecins sans frontières 

«Je crois que ce qui a changé, c'est vraiment l'environnement de travail. On se retrouve aujourd'hui dans une dynamique où l'acte humanitaire et l'humanitaire est criminalisé... Quand ça fait l'affaire des pays, on nous tolère, quand ça ne fait pas leur affaire, on se fait intimider et quand ils ne sont vraiment pas contents qu'on soit là, on est carrément attaqués.»