Enfants autistes dans des placards: «Les ressources n’augmentent pas en même temps que les élèves»

«Depuis 10 ans, cela a vraiment doublé, triplé. Au début, ils étaient peut-être 90 élèves et maintenant on est rendu 134 et surtout ce que nous, on constate, c'est que les ressources n’augmentent pas en même temps que les élèves... Avant, on pouvait faire beaucoup plus de prévention. Il y avait des locaux qui n'étaient pas des locaux de classe, donc on pouvait aller avec un ou deux élèves pour les aider à couper de tous les bruits de la classe, ils pouvaient aller faire de l'exercice, de la dépense énergétique...»