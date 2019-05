«Les climatosceptiques existent encore, mais les changements climatiques sont visibles partout» - l'explorateur Bernard Voyer

Des manifestations pour le climat ont été tenues un peu partout dans le monde, depuis quelques années. Malgré les preuves de plus en plus grandes du réchauffement des océans et de l’atmosphère, plusieurs doutent encore de l’impact des changements climatiques, dont le président américain Donald Trump. Au Québec, existe-t-il encore des climatosceptiques ? L'explorateur Bernard Voyer a confirmé en entrevue qu’ils sont encore nombreux, mêmne si les preuves sont probantes.

Le rapport de l'IPBES (Nations unies) publié lundi dresse un constat alarmant : l’activité humaine provoque un effondrement sans précédent de la biodiversité. Selon cette vaste étude, seuls des changements en profondeur peuvent enrayer ce déclin.