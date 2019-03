Documentaire-choc sur HBO: «Je ne pourrai jamais plus écouter Michael Jackson» -Catherine Brisson

Le réalisateur a voulu se concentrer sur l'histoire des présumées victimes et celle de leurs proches. On n'a pas le point de vue de l’entourage du chanteur qui poursuit d'ailleurs HBO en réfutant tout ce qui est mentionné.

La diffusion sur HBO par épisodes de deux heures dimanche et lundi soir sur HBO, à 20h sera disponible pas la suite sur Crave.

Oprah Winfrey a également réalisé une entrevue avec James Safechuck et Wade Robson qui sera diffusée lundi à 22h sur les chaines HBO et Own.