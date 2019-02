«Un drame épouvantable est survenu à Halifax»

«C’est un drame épouvantable. Ces gens étaient arrivés au Canada en 2017. Ils avaient fui la guerre civile et les bombardements en Syrie. Ils s’étaient installés en Nouvelle-Écosse. Selon des témoins, il semble que les flammes ont rapidement englouti la maison. Leurs parents ont été identifiés. Ils étaient à l’hôpital. Le père luttait pour sa vie, car il aurait tenté en vain de sauver ses enfants. La mère a aussi été blessée. Les enfants étaient âgés entre 3 mois et 14 ans. On ne connaît pas encore la cause de l’incendie.»

