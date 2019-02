Catherine Brisson sur «Et voilà» de Robert Charlebois: «Un bon nouvel album»  

MONTRÉAL - L'illustre auteur-compositeur et interprète québécois Robert Charlebois lance ce vendredi le 25e album studio de sa carrière.

L'album intitulé «Et voilà», enregistré à New York et à Montréal, comprend dix pièces qui, selon des observateurs, rappelleront jusqu'à un certain point aux audiophiles le son et le style qui ont façonné la popularité de l'artiste lors des années 1960 et 1970.

Robert Charlebois, qui est maintenant âgé de 74 ans, a quitté le chaud soleil pour assurer la sortie de son dernier opus.