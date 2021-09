Mission de SpaceX | «On envoie des amateurs dans l'espace» -Claude Lafleur

Claude Lafleur note que le retour – prévu samedi – a été avancé, vraisemblablement afin de profiter de la clarté du jour lors de retour de la capsule sur terre.

Les quatre places réservées de ce voyage ont été payées par un milliardaire, Jared Isaacman, qui est de l’expédition avec trois personnes qu’il a invitées.

« On imagine qu’il a payé à peu près 200 millions de dollars. Encore là, ça n’a pas divulgué. On a affaire à une mission privée. Il y a beaucoup d’informations que l’on n’a pas. En même temps, on fait une levée de fonds pour l’hôpital Saint-Jude, au Tennessee, qui fait de la recherche sur le cancer. »

Dans les faits, Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski et Sian Portor (qui a failli être une astronaute de la NASA) n’ont pas réellement d’expérience de pilotage d’une capsule spatiale.